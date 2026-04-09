Μάγκας ΠΑΟΚ “άλωσε” τον Μίλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League
Μεγάλος ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη, που με κορυφαίο τον Ερνάντεζ και χωρίς τον τραυματία Κοβάσεβιτς, πήρε μία τεράστια πρόκριση στους τελικούς, κερδίζοντας με 1-3 τον Μίλωνα – Με Παναθηναϊκό και με μειονέκτημα έδρας ο Δικέφαλος.
Παρά την τεράστια απουσία του Κοβάσεβιτς λόγω τραυματισμού, ο μάγκας ΠΑΟΚ νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 1-3 και με συνολικό σκορ 2-3 πήρε την πρόκριση για τους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας.
Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυναμικά και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την απουσία του Κοβάσεβιτς. Με μπλοκ του Κόλεφ, ο Δικέφαλος ξέφυγε με 8-13, με τον Μίλωνα να μειώνει σε 15-16 δια χειρός Σχάουτεν. Οι ασπρόμαυροι είχαν τις λύσεις να πάρουν και πάλι αέρα πέντε πόντων με άσσο του Ερνάντεζ (15-20), ενώ ο Κόλεφ με επίθεση σε πρώτο χρόνο έγραψε το 17-23.
Εκεί, ο Νανόπουλος με καταπληκτικά σερβίς τα οποία διέλυσαν την υποδοχή του ΠΑΟΚ και με μπλοκ του Αγκάμεζ, ισοφάρισε σε 23-23, ενώ με άσσο του Έλληνα ακραίου πήγε πρώτος σε σετ μπολ (24-23). Οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν προσωρινά (24-24) αλλά το σύνολο του Ψάρρα με νέο μπλοκ του Αγκάμεζ στον Κοκκινάκη, έκανε το 26-24 και πήρε το πρώτο σετ με απίθανη ανατροπή.
Στο δεύτερο σετ και με άσσο του Τόρες ο ΠΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι με 5-7, το οποίο συνέχισε να διατηρεί με Κόλεφ (8-11) και Ερνάντεζ (11-15). Με τον Κουβανό ο Δικέφαλος πήγε στο +5 (15-20) και χωρίς να έχει εκ νέου… αυτοκτονικές τάσεις, ισοφάρισε σε 1-1 με 19-25 και έδωσε νέα τροπή στο παιχνίδι.
Στο τρίτο σετ και με μπλοκ του Τόρες το σύνολο του Βαλάντη Μαμάη έκανε το 4-7, ενώ με λάθος του Μίλωνα οι ασπρόμαυροι ξέφυγαν 8-14, με τον Ερνάντεζ να κάνει ακόμη έναν άσσο για το 11-20. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε με ευκολία τους τελευταίους πόντους και με 18-25, πήρε το προβάδισμα με 1-2.
Το τέταρτο σετ ήταν ιδιαίτερα κλειστό (5-5, 8-8), με τον Μίλωνα να παίρνει το προβάδισμα με 12-10 μετά από λάθος του Κόλεφ, αλλά τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει σε 17-17 με τις δύο ομάδες να είναι χέρι χέρι. Με μπλοκ του Τόρες και άσσο του Κοκκινάκη ο Δικέφαλος πήγε στο 17-19 αλλά οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 21-20 από μπλοκ του Πετρέα και λάθος του Τόρες.
Οι δύο ομάδες ήταν μαζί στο 23-23, ο Ερνάντεζ με δύσκολη επίθεση έδωσε σετ-ματς μπολ (23-24) αλλά ο Μίλωνας με Νανόπουλο, Αγκάμεζ και Πολούγιαν είχε τον τρόπο να πιάνει τους ασπρόμαυρους.
Με τον Ουκρανό ακραίο ο Μίλωνας πήγε σε σετ μπολ (27-26) το οποίο έσβησε ο Ερνάντεζ. Με άσσο του απίθανου Κουβανού ο ΠΑΟΚ πήγε σε νέο σετ-ματς μπολ (28-29) και ο Τζέντρικ με σπουδαίο μπλοκ στον Νανόπουλο, έκανε το 28-30 και χάρισε μία τεράστια πρόκριση στον Δικέφαλο.
Τα σετ: 26-24, 19-25, 18-25, 28-30
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μιχάλης Μαρκάτης: Στα 17 βρέθηκα στο Άγιον Όρος με τον Άγιο Παΐσιο
- Συγκλονίζει ο Γιάννης Αεράκης που πάσχει από καρκίνο – “Αν μπορείτε να χαμογελάτε, να το κάνετε κάθε μέρα, μην έχετε τίποτα δεδομένο”
- Ρωσία-Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Μόσχα πιστεύει ότι η συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να καλύπτει τον Λίβανο