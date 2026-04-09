Μάγκας ΠΑΟΚ “άλωσε” τον Μίλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League

Παρά την τεράστια απουσία του Κοβάσεβιτς λόγω τραυματισμού, ο μάγκας ΠΑΟΚ νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 1-3 και με συνολικό σκορ 2-3 πήρε την πρόκριση για τους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας.

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυναμικά και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την απουσία του Κοβάσεβιτς. Με μπλοκ του Κόλεφ, ο Δικέφαλος ξέφυγε με 8-13, με τον Μίλωνα να μειώνει σε 15-16 δια χειρός Σχάουτεν. Οι ασπρόμαυροι είχαν τις λύσεις να πάρουν και πάλι αέρα πέντε πόντων με άσσο του Ερνάντεζ (15-20), ενώ ο Κόλεφ με επίθεση σε πρώτο χρόνο έγραψε το 17-23.

Εκεί, ο Νανόπουλος με καταπληκτικά σερβίς τα οποία διέλυσαν την υποδοχή του ΠΑΟΚ και με μπλοκ του Αγκάμεζ, ισοφάρισε σε 23-23, ενώ με άσσο του Έλληνα ακραίου πήγε πρώτος σε σετ μπολ (24-23). Οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν προσωρινά (24-24) αλλά το σύνολο του Ψάρρα με νέο μπλοκ του Αγκάμεζ στον Κοκκινάκη, έκανε το 26-24 και πήρε το πρώτο σετ με απίθανη ανατροπή.

Στο δεύτερο σετ και με άσσο του Τόρες ο ΠΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι με 5-7, το οποίο συνέχισε να διατηρεί με Κόλεφ (8-11) και Ερνάντεζ (11-15). Με τον Κουβανό ο Δικέφαλος πήγε στο +5 (15-20) και χωρίς να έχει εκ νέου… αυτοκτονικές τάσεις, ισοφάρισε σε 1-1 με 19-25 και έδωσε νέα τροπή στο παιχνίδι.

Στο τρίτο σετ και με μπλοκ του Τόρες το σύνολο του Βαλάντη Μαμάη έκανε το 4-7, ενώ με λάθος του Μίλωνα οι ασπρόμαυροι ξέφυγαν 8-14, με τον Ερνάντεζ να κάνει ακόμη έναν άσσο για το 11-20. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε με ευκολία τους τελευταίους πόντους και με 18-25, πήρε το προβάδισμα με 1-2.

Το τέταρτο σετ ήταν ιδιαίτερα κλειστό (5-5, 8-8), με τον Μίλωνα να παίρνει το προβάδισμα με 12-10 μετά από λάθος του Κόλεφ, αλλά τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει σε 17-17 με τις δύο ομάδες να είναι χέρι χέρι. Με μπλοκ του Τόρες και άσσο του Κοκκινάκη ο Δικέφαλος πήγε στο 17-19 αλλά οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 21-20 από μπλοκ του Πετρέα και λάθος του Τόρες.

Οι δύο ομάδες ήταν μαζί στο 23-23, ο Ερνάντεζ με δύσκολη επίθεση έδωσε σετ-ματς μπολ (23-24) αλλά ο Μίλωνας με Νανόπουλο, Αγκάμεζ και Πολούγιαν είχε τον τρόπο να πιάνει τους ασπρόμαυρους.

Με τον Ουκρανό ακραίο ο Μίλωνας πήγε σε σετ μπολ (27-26) το οποίο έσβησε ο Ερνάντεζ. Με άσσο του απίθανου Κουβανού ο ΠΑΟΚ πήγε σε νέο σετ-ματς μπολ (28-29) και ο Τζέντρικ με σπουδαίο μπλοκ στον Νανόπουλο, έκανε το 28-30 και χάρισε μία τεράστια πρόκριση στον Δικέφαλο.

Τα σετ: 26-24, 19-25, 18-25, 28-30