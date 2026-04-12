Λουτσέσκου: Τον τελευταίο καιρό επικοινώνησα λίγο με τον πατέρα μου, καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

Δηλώσεις σχετικά με την επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του έκανε σε ΜΜΕ της Ρουμανίας κατά την αναχώρησή του από το Βουκουρέστι για τη Θεσσαλονίκη, δύο ημέρες μετά την Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό μίλησε πολύ λίγο με τον πατέρα του που είχε σημαντικά προβλήματα υγείας και κάλεσε τα παιδιά να κάνουν το αντίθετο με τους γονείς τους.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου 

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».

Ραζβάν Λουτσέσκου

