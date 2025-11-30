Λουτσέσκου: Τεράστια νίκη-Έχω δύο ερωτήσεις για τον Σιδηρόπουλο…

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό, αλλά στην αρχή δεν ήθελε να μιλήσει και μετά είπε ok και δέχθηκε ερώτηση από το Metrosport.gr για το αν είναι μια τεράστια νίκη μετά από συνέβησαν στο ματς.



Και απάντησε: «Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό, κορυφαίο, απέναντι σε μία ομάδα όπως ο Λεβαδειακός, που εξελίσσεται σε τεράστια έκπληξη. Είναι μια από τις καλύτερες της σεζόν. Είναι μια τεράστια ευχαρίστηση και κίνητρο και ναι είναι μια τεράστια νίκη, λόγω όσων είπαμε για τον Λεβαδειακό και όσων έγιναν στο παιχνίδι.

Το θέμα είναι να πιστεύεις στη νίκη μέχρι την τελευταία στιγμή. Την αξίζαμε, λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση μετά από κάθε γκολ του Λεβαδειακού. Δεν θέλω να μπω σε καμία αντιπαράθεση. Δύο ερωτήσεις έχω, δεν θέλω να πω κάτι επιθετικό για τον διαιτητή.

Στο τελείωμα του Τάισον η μπάλα πήγαινε στη εστία και ο παίκτης του Λεβαδειακού άνοιξε τον αγκώνα του. Πως δεν είναι πέναλτι, όταν ο ίδιος ο διαιτητής έδωσε τέτοιο σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια αθηναϊκής ομάδας;

Αν είναι κόκκινη κάρτα σε φάση πίεσης, που ο Μεϊτέ δεν ανοίγει το πόδι του, πώς είναι δυνατόν να μην είναι στην Αθήνα στο ματς με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Σιώπης χωρίς καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα, ανοίγει το πόδι του και βρίσκει τον Κωνσταντέλια ή όταν ο Τζούρισιτς απλώνει ψηλά το πόδι στο στήθος παίκτη μας; Δεν θέλω να κριτικάρω, απλά κάνω δύο ερωτήσεις και θέλω απαντήσεις.»

Πηγή: metrosport.gr