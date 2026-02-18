Λουτσέσκου: Να θυσιαστούμε στο γήπεδο και να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές

Για όλους και για όλα μίλησε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Γήπεδο Τούμπας), για τα Play Off του Europa League. Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, που χθες (17/2) έκλεισε τα 57 του χρόνια αλλά θα βρίσκεται λόγω τιμωρίας στις κερκίδες, αναφέρθηκε τόσο στην αυριανή αντίπαλο της ομάδας του, όσο και στις απουσίες που θα έχουν οι «ασπρόμαυροι», αλλά και στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ (0-0) για το πρωτάθλημα της Super League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ φτάνει στο τέλος μιας σειράς πολλών δύσκολων αγώνων: «Δεν είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι. Από την αρχή της σεζόν έχουμε ένα δύσκολο καλεντάρι και με έναν τρόπο έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε. Όντας ισορροπημένοι, με σωστό τρόπο ανάλυσης και απόδοσης, είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Στα τελευταία ματς χάσαμε πολύ μεγάλο κομμάτι σωματικής και πνευματικής ενέργειας. Είναι η αλήθεια ότι παίζουμε από τις αρχές Γενάρη σερί, αλλά είμαστε περήφανοι και με αυτοπεποίθηση γιατί είμαστε μέσα στις τρεις διοργανώσεις και παλεύουμε ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου. Την Κυριακή η ΑΕΚ ήταν χαρούμενη με την ισοπαλία ενώ ήταν ξεκούραστη και πιο διαθέσιμη για να προετοιμάσει ένα ντέρμπι και εμείς ήμασταν στεναχωρημένοι για την ισοπαλία, παρά το γεγονός ότι προερχόμασταν από ένα δύσκολο πρόγραμμα. Το γκρουπ μας είναι έτοιμο για να δείξει τις ικανότητές του».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε τρεις στόχους: «Πολύ λίγες ομάδες στην Ευρώπη είναι μέσα σε όλες τις διοργανώσεις, με πιθανότητες να διεκδικήσουν τίτλους. Οι περισσότεροι σύλλογοι που παίζουν σε όλες τις διοργανώσεις δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικές σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Πρέπει να πω μια ακόμα φορά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι περίπλοκο. Έχω πει πολλές φορές πως δεν είναι τόσο υψηλό το επίπεδο σε ποιότητα, αλλά τα παιχνίδια είναι δύσκολα σε συναισθηματικό επίπεδο και με ομάδες που είναι συμπαγείς. Η έλλειψη ισορροπίας από τον έναν αγώνα στον άλλον, η αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων, ο εγωισμός της κάθε ομάδας, όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθος και να χάσεις βαθμούς, γιατί αν το κάνεις, θα είναι σαν… να έρθει το τέλος του κόσμου. Το Conference League πλέον είναι φέτος πιο δυνατό από ότι τα προηγούμενα χρόνια, το Europa League είναι ανώτερο επίπεδο. Αυτό πρέπει να μάθουμε φέτος, να ανταποκρινόμαστε και να προσαρμοζόμαστε από την μια στιγμή στην άλλη».

Για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει ήδη μία φορά φέτος τη Θέλτα (σ.σ. ήττα με 3-1 στο Βίγκο για τη 2η αγωνιστική της League Phase): «Πέρασε πολύς καιρός από τότε. Ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία για εμάς τότε γιατί είχαμε παίξει εκτός έδρας πριν να πάμε στην Ισπανία και μετά είχαμε εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με μόλις δύο μέρες διαφορά. Έχουμε βελτιωθεί πολύ από τότε σε νοοτροπία και σε απόδοση. Η Θέλτα από την άλλη είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία σε σχέση με τον Οκτώβρη. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή στον αγώνα, να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Να είμαστε ήρεμοι, να θυσιαστούμε στο γήπεδο και να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές που σίγουρα θα έρθουν στο ματς. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε το πνεύμα που πρέπει παρά τις απουσίες που έχουμε. Να έχουμε αυτό το πνεύμα της μάχης και της θέλησης να δώσουμε τα πάντα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Χρειάζεται υπευθυνότητα και 150% συγκέντρωσης για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για τις διαφορές της Θέλτα σε σχέση με τον Οκτώβρη: «Πάντα η Θέλτα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, με καλές εμφανίσεις, αλλά αυτή την στιγμή έχουν ένα σερί χωρίς νίκη, μια δύσκολη περίοδο. Πάντως επιβάλλεται στον αντίπαλο με κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Τώρα είναι στην ζώνη για να είναι και του χρόνου στην Ευρώπη. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία, οπότε το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση της κάθε στιγμής. Παίζει ρόλο η ψυχολογία που θα υπάρχει στις δυο ομάδες, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση και η αυτοθυσία που θα βγει στο γήπεδο σε κάθε μονομαχία, σε κάθε διεκδίκηση. Γνωρίζουμε ότι μπορείς να παίξεις καλά και να μην κερδίσεις λόγω ατυχίας, μπορείς να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις, όλα μπορούν να συμβούν. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό πάντα».

Για την απουσία του από τον πάγκο στον αυριανό αγώνα: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Η ιστορία των αγώνων που δεν ήμουν στον πάγκο, έδειξε ότι δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Αυτό ήταν πέρσι, φέτος είναι διαφορετικό. Αποδέχομαι την τιμωρία μου και εκείνη την ώρα αντέδρασα έντονα για την αδικία από τον διαιτητή. Πρέπει να προετοιμαστούμε και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι στον πάγκο ή όχι».

Για τους απόντες παίκτες και πότε θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν μπορώ να σας πω ξεκάθαρα πότε θα παίξει ο καθένας. Δύο εβδομάδες περίπου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο Δημήτρης Πέλκας ίσως να χρειαστούν 3-4 βδομάδες ο καθένας τους. Πρέπει να γίνει δουλειά από αυτούς στην αποθεραπεία. Είναι επαγγελματίες και πρέπει να είναι έτοιμοι γρήγορα για να επανέλθουν στους αγώνες. Πρέπει να σκεφτούμε θετικά, να είμαστε ήρεμοι. Άλλωστε είναι μια διαδικασία που την έχει η κάθε ομάδα που παίζει ανά τρεις μέρες για όλες τις διοργανώσεις».

Για τη σχέση του με τον «παππού» Τάισον: «Γιατί πιστεύετε ότι λέω κάτι ιδιαίτερο με τον Τάισον; Γενικά μιλάω με όλους τους παίκτες για τη σεζόν μας μέχρι τώρα, για την ζωή γενικά, ακόμα και για προσωπικά ζητήματα. Είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, είναι σε κορυφαίο επίπεδο πνευματικής και αγωνιστικής ετοιμότητας. Τα αγωνιστικά του δεδομένα είναι top of the top. Μεταξύ μας δεν χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός και αυτός ο δεσμός ισχύει και για τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, όχι μόνο με τον Τάισον».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ