ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ στο πρώτο μέρος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ στο πρώτο μέρος, αλλά η πρόκριση θα κριθεί στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις.

Τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».

Πηγή: metrosport.gr

Ραζβάν Λουτσέσκου

