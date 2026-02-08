Λουτσέσκου: Μας έλειψε το γκολ, κανένα παράπονο από τους παίκτες μου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στις δηλώσεις του μετά την λήξη του ντέρμπι με τον Άρη στις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. «Μπορώ να πω πως παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά είμαι και απογοητευμένος από την άλλη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να φύγουμε με τη νίκη. Δεν έχω παράπονο ούτε από την προσπάθεια, ούτε από τη θέληση των ποδοσφαιριστών μου, απλά είναι κρίμα που δεν κερδίσαμε» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Από την άλλη ο Αρης είχε τη μια και μοναδική ευκαιρία στο τέλος και αν σκόραρε θα ήταν μεγάλη αδικία για εμάς. Ολη την εβδομάδα είχαμε δύσκολα ματς, ήρθαμε να παίξουμε απέναντι στον Αρη που είχε στη διάθεση του περισσότερες μέρες για να προετοιμαστεί, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου, απλά μας έλειψε το γκολ.

Εμείς έχουμε ένα εκτόπισμα ως ομάδα, κυριαρχήσαμε, αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο και είχαμε μεγάλες ευκαιρίες και με τον Ζαφείρη και με τον Ζϊβκοβιτς και με τον Πέλκα και με τον Ντεσπόντοφ. Ολες ήταν μεγάλες ευκαιρίες.»

Πηγή: metrosport.gr