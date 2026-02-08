MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Μας έλειψε το γκολ, κανένα παράπονο από τους παίκτες μου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στις δηλώσεις του μετά την λήξη του ντέρμπι με τον Άρη στις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. «Μπορώ να πω πως παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά είμαι και απογοητευμένος από την άλλη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να φύγουμε με τη νίκη. Δεν έχω παράπονο ούτε από την προσπάθεια, ούτε από τη θέληση των ποδοσφαιριστών μου, απλά είναι κρίμα που δεν κερδίσαμε» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Από την άλλη ο Αρης είχε τη μια και μοναδική ευκαιρία στο τέλος και αν σκόραρε θα ήταν μεγάλη αδικία για εμάς. Ολη την εβδομάδα είχαμε δύσκολα ματς, ήρθαμε να παίξουμε απέναντι στον Αρη που είχε στη διάθεση του περισσότερες μέρες για να προετοιμαστεί, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου, απλά μας έλειψε το γκολ.

Εμείς έχουμε ένα εκτόπισμα ως ομάδα, κυριαρχήσαμε, αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο και είχαμε μεγάλες ευκαιρίες και με τον Ζαφείρη και με τον Ζϊβκοβιτς και με τον Πέλκα και με τον Ντεσπόντοφ. Ολες ήταν μεγάλες ευκαιρίες.»

Πηγή: metrosport.gr

Ραζβάν Λουτσέσκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός αστυνομικός από κατάρρευση αιωρούμενης κούνιας – 13 τραυματίες

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Σε εξέλιξη διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο – Οι εικόνες δεν μας τιμούν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Κλειστά χαρτιά από Λουτσέσκου – Σκέψεις για ελεγχόμενο ροτέισον

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μαρία Καλλιμάνη: Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά, ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους