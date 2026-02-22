Λουτσέσκου: Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη και αυτό μας κόστισε

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΛ, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στο πρόγραμμα του Δικεφάλου με τα συνεχόμενα παιχνίδια

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι., Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό μας κοστίζει.

Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».

Πηγή: metrosport.gr