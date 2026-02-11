Λουτσέσκου: Φυσιολογικοί οι τραυματισμοί, όταν έρθει η ώρα θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου

Με τους Γιώργο Γιακουμάκη και Δημήτρη Χατσίδη να έρχονται από τον πάγκο και να αποδεικνύονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του δεύτερου ημιτελικού στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ υπέταξε 2-0 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, εμφανώς χαρούμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της COSMOTE TV: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι έντασης και εμείς είχαμε να χάσουμε τα πάντα, ενώ ο Παναθηναϊκός μόνο να κερδίσει. Στο πρώτο μέρος κυριαρχήσαμε από εκεί και πέρα στο δεύτερο μέρος βρήκαμε τα γκολ και πήραμε μία δίκαιη διπλή επικράτηση επί του Παναθηναϊκού και κλείσαμε τη θέση μας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας».

Για τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ:

«Είναι τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν αρκετούς τραυματισμούς φέτος, είναι φυσιολογικό όμως γιατί έχουμε απαιτητικούς αγώνες, συνεχόμενα ταξίδια, δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και πρέπει όλα αυτά να τα διαχειριστούμε. Το θέμα είναι όμως εμείς μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε έναν ακόμη τελικό, ήταν στόχος μας εξαρχής, αλλά όταν έρθει η ώρα θα δούμε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που θα βρεθούμε στον τελικό και θα διεκδικήσουμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς».

Πηγή: metrosport.gr