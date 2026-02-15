Λουτσέσκου: Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την εικόνα που έβγαλαν στο χορτάρι, δηλώνοντας περήφανος για την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ:

«Σε 10 μέρες έχουμε παίξει 4 ντέρμπι. Έχουμε τρία 10άρια έξω, έναν εξτρέμ έξω, ο Μεϊτέ πίεσε τον εαυτό του να παίξει και είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, γεμάτο φρεσκάδα και με μέρες για να προετοιμαστεί. Σε αυτές τις συνθήκες, ήταν περίπλοκο και για το λόγο αυτό, είμαι πολύ περήφανος από τους παίκτες μου. Πάλεψαν, δεν τα παράτησαν ποτέ, δούλεψαν, τα έδωσαν όλα σε κάθε περίσταση. Η δική μας ομάδα, είναι σε φάση υπερφόρτωσης, αλλά δε φάνηκε αυτό σήμερα.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με ένταση, με επιθετικότητα, κυριαρχήσαμε. Η φάση του πέναλτι έκρινε την αυτοπεποίθηση, έδωσε περισσότερη στην ΑΕΚ, σε εκείνο το σημείο. Συζητήσαμε στην ανάπαυλα και είπαμε ότι τέτοια παιχνίδια κρίνονται σε ένα λεπτό σημείο. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε με τον Καμαρά, από την άλλη, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία με τον Γιόβιτς. Με όλα τα ντέρμπι που έχουμε παίξει, το φόρτο που υπήρχε, είναι μια μεγάλη προσπάθεια παίζοντας απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε κάτι ανάλογο» είπε αρχικά, ενώ για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο τέλος να βρει το γκολ οργανωμένα και με δυνάμεις, ανέφερε:

«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια. Είμαστε μια ομάδα που έχει πολύ ενδιαφέρουσα ροή στο παιχνίδι της. Αλλά με τις απουσίες μπορεί να γίνει περίπλοκο. Το να παίζει ένας νεαρός (σ.σ. Χατσίδης) με τον Τάισον στο 10, ή ένας εξτρέμ που παίζει στο 10 δεν έχει τις ίδιες κινήσεις. Πρέπει να εκτιμήσουμε την προσπάθεια, με δύναμη, με ταχύτητα, οι παίκτες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».