Λουτσέσκου: Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια

Μια εμφατική νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες επικρατώντας με 5-0 του Πανσερραϊκού για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, υποστήριξε ότι η ομάδα του υπέφερε για ένα τέταρτο στο πρώτο μέρος αλλά οι αλλαγές στο δεύτερο βοήθησαν και το σκορ μεγάλωσε ενώ παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Ελέγξαμε το παιχνίδι, πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ αλλά στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού υποφέραμε. Στο δεύτερο μέρος έγιναν αλλαγές, αλλάξαμε το ρυθμό μας και καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σκορ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο με δουλειά. Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια».

