Λουτσέσκου: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλη ομάδα να το κάνει-Περηφάνια για τη δουλειά των παικτών

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι είναι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές του και την εμφάνισή τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Αγωνιζόμαστε χωρίς να έχουμε μια σειρά βασικών ποδοσφαιριστών και όμως η προσπάθεια όλων είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλη ομάδα να το κάνει. Είναι φανταστική η δουλειά των ποδοσφαιριστών και η νοοτροπία τους. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Ακόμη και παίκτες που επέστρεψαν πριν 2-3 μέρες και είναι φυσιολογικό να μην είναι σε φουλ ρυθμούς.

Όλοι οι παίκτες δεν άφησαν περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από μία ευκαιρία που είχαν, ενώ εμείς είχαμε δύο ευκαιρίες να δημιουργήσουμε κάτι. Παίζουμε ακόμη ανά τρεις μέρες μη το ξεχνάμε αυτό. Περηφάνια για τη δουλειά των ποδοσφαιριστών και την καλή τους επίδοση σήμερα».

