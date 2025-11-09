MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: “Χάσαμε μόνοι μας το ματς, ελπίζω ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια να μην είναι σοβαρός”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό με 2-1, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη του στη φετινή Stoiximan Super League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θεωρεί ότι η δική του ομάδα έχασε το ματς από μόνη της, λόγω της εμφάνισής της, ενώ για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια εξέφρασε την ελπίδα του να μην είναι σοβαρός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ματς: “Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς.

Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή”.

Για το εάν υπάρχει εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: “Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι ένας μικρός τραυματισμός”.

Πηγή: sport24.gr

Ραζβάν Λουτσέσκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ισραήλ: Εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέκλεισε την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος – “Θα κρίνω με ψυχραιμία”, σκληρή κριτική σε Μητσοτάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι της Λεωφόρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: “Οι μισοί εθνικοί αγώνες έγιναν από Μανιάτες και Κρητικούς γιατί ήταν ένοπλοι, είναι θέμα ανδρείας”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι φάσεις δοκιμών πριν από την παράδοση της επέκτασης Καλαμαριάς – “Αναγκαία η διακοπή της λειτουργίας”, λέει ο Ταχιάος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ανάμεσα στους δρομείς και ο πρώην ΠΘ της Ιταλίας