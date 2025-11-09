Λουτσέσκου: “Χάσαμε μόνοι μας το ματς, ελπίζω ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια να μην είναι σοβαρός”

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό με 2-1, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη του στη φετινή Stoiximan Super League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θεωρεί ότι η δική του ομάδα έχασε το ματς από μόνη της, λόγω της εμφάνισής της, ενώ για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια εξέφρασε την ελπίδα του να μην είναι σοβαρός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ματς: “Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς.

Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή”.

Για το εάν υπάρχει εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: “Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι ένας μικρός τραυματισμός”.

