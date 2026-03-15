Λουτσέσκου: Ακόμη μία θλιβερή στιγμή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, είμαστε όλοι δίπλα στην οικογένεια του παιδιού

Δίκαιη χαρακτήρισε την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό με 3-0 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως είναι εύκολο ο Δικέφαλος να παρουσιάζει το ίδιο καλό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Ο Ρουμάνος Τεχνικός αναφέρθηκε και στη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, από οπαδό του Άρη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Αρχικά, συλλυπητήρια στην οικογένεια του φίλου του ΠΑΟΚ που έχασε την ζωή του. Είναι άλλη μια θλιβερή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξεκινήσαμε καλά και πιέσαμε σωστά. Ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.

Στη συνέχεια, χάσαμε την υπομονή μας και τους δώσαμε την δυνατότητα για επιθετικές μεταβάσεις. Ξεκινήσαμε με διαφορετική ένταση και νοοτροπία το δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Αξίζαμε την νίκη».

Για την διαφορετική απόδοση του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου: «Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις ίδια την απόδοση σου σε όλη την σεζόν, λόγω της κόπωσης. Υπάρχουν πολλά που επηρεάζουν την απόδοση. Το πιο σημαντικό στο τέλος της χρονιάς είναι να κρατήσουμε τους βαθμούς»