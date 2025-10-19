Λουτσέσκου: Αξίζαμε τη νίκη, ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι μας

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στην OPAP Arena, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και ανέφερε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ τόνισε ότι ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Τρεις βαθμοί στην Αθήνα, το δεύτερο σερί ντέρμπι που κερδίζουμε. Το αξίζαμε. Δεν είναι έκπληξη για εμάς. Ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι μας. Δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, αλλά όταν συνεχίζεις να δουλεύεις, να πιστεύεις, να παλεύεις, αυτά θα σου επιστρέψουν πίσω υπέρ σου.



Απόψε είμαστε ευτυχισμένοι. Παίξαμε καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ έκανε δύο ευκαιρίες από στημένες φάσεις, ενώ εμείς είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ. Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση που έχουμε στη δουλειά, την επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν εις βάρος μας. Δε θα πω τι μπορεί να συμβεί, αυτή τη στιγμή παίξαμε καλά και κερδίσαμε. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να εξελιχθούμε».

