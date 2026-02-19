Λούκιτς: “Με 26 λάθη δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι, είμαι πολύ χαρούμενος στον Ηρακλή”

Ο Ζόραν Λούκιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του ημιτελικού μεταξύ Ηρακλή και Παναθηναϊκού AKTOR για το Allwyn Final 8.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

“Θέλω να συγχαρώ τον Παανθηναϊκό. Σήμερα με 26 λάθη δεν γίνεται να κερδίσεις κάτι. Δεν ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού, πετούσαμε την μπάλα έξω. Μερικές φορές πρέπει να καταλάβεις την αλήθεια. Το παιχνίδι με τη Μύκονο μας έδειξε κάτι καλό. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό. Θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι αύριο με τον Ολυμπιακό.

Ο στόχος μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Χτίζουμε κάτι καλό, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να παίζουμε δύο παιχνίδια στη σειρά. Δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες. Δεν είμαι χαρούμενος για τα λάθη. Πρέπει να καταλάβεις ότι αν θέλεις να μεγαλώσεις, δεν πρέπει αν επιτρέπεις στον εαυτό σου, πράγματα σαν αυτό. Είναι μία καλή προειδοποίηση για εμάς. Ο Παναθηναϊκός δεν μας άφησε να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα δώσουμε το καλύτερο για το μέλλον.

Για την ENBL: “Συνεχίζουμε στην ENBL. Σίγουρα έχουμε τα playoffs, οπότε προετοιμαζόμαστε γι’ αυτά”.

Για το μέλλον του: “Έχουμε ακόμη να παίξουμε. Μου αρέσει η θέση μου στη Θεσσαλονίκη, όλα είναι καλά. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάνουμε κάτι πολύ σωστό. Νιώθω πολύ άνετα, έχω πολύ καλό GM, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και είναι μεγάλο συν για εμένα. Είναι κάτι πολύ καλό και είμαι πολύ χαρούμενος στον Ηρακλή”.

Από τη μεριά του ο Νίκος Τσιακμάς δήλωσε: “Γνωρίζαμε ότι παίζουμε με έναν πολύ καλό αντίπαλο, αλλά αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί την εμφάνισή μας. Ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών. Δεν κάναμε ό,τι είχαμε πει, ήμασταν πολύ κακοί. Η σημερινή εκόνα δεν μας αντιπροσωπεύει”.

Πηγή: sport24.gr