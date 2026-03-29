Λούκιτς: Δεν άξιζαν τέτοιο ματς οι οπαδοί μας, η χειρότερή μας εμφάνιση

Ο Ηρακλής ηττήθηκε από το Μαρούσι και ο προπονητής του Γηραιού, Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. Ξεκαθάρισε πως οι οπαδοί δεν άξιζαν να δουν μία τέτοια εμφάνιση, την οποία χαρακτήρισε και ως την χειρότερη της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Είμαι απογοητευμένος από το ματς για όλους αυτούς τους οπαδούς που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Πρέπει να είναι σκληροί μαζί μας, δεν άξιζαν να δουν τέτοιο ματς, τέτοια συμπεριφορά. Απίστευτο».

Για το αν ήταν το χειρότερο ματς της ομάδας του: «Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το χειρότερο».