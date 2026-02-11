Κύπελλο Ελλάδας: Σήμερα η κρίσιμη ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Η Τετάρτη (11/02) είναι ημέρα ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδος και τα βλέμματα να στρέφονται στην Τούμπα στις 20:30, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τον “Δικέφαλο του Βορρά” να έχει προβάδισμα πρόκρισης, μετά το υπέρ του 1-0 στη Λεωφόρο.

Νωρίτερα στις 17:00 στη Βοιωτία ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τους δύο αντιπάλους να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, μετά το 1-1 στην Κρήτη.

Το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1, ενώ το ΟΦΗ-Λεβαδειακός μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2.