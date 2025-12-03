MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Με αλλαγές ο Ηρακλής κόντρα στον Παναιτωλικό – Αναλυτικά η αποστολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με τέσσερις απουσίες θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Παναιτωλικό (04/12, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Στουρνάρας, Μάναλης, Εραμούσπε και Κυνηγόπουλος.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς για την αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες στο Καυτανζόγλειο: Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Ουές, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Αναστασίου, Βιτλής, Κάτσικας, Σιδεράς, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Ταχμετζίδης, Αναστασιάδης, Ντοβεντάν, Κούστα, Ντουρμισάι, Μωυσίδης, Παπαγεωργίου και Μαχαίρας.

