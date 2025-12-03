Κύπελλο Ελλάδας: Με αλλαγές ο Ηρακλής κόντρα στον Παναιτωλικό – Αναλυτικά η αποστολή

Με τέσσερις απουσίες θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Παναιτωλικό (04/12, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Στουρνάρας, Μάναλης, Εραμούσπε και Κυνηγόπουλος.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς για την αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες στο Καυτανζόγλειο: Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Ουές, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Αναστασίου, Βιτλής, Κάτσικας, Σιδεράς, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Ταχμετζίδης, Αναστασιάδης, Ντοβεντάν, Κούστα, Ντουρμισάι, Μωυσίδης, Παπαγεωργίου και Μαχαίρας.