Κύπελλο Ελλάδας: “Καθάρισε” την ΑΕΛ μέσα σε ένα ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, πρώτο επαγγελματικό γκολ για τον Μύθου

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόσωπο στην Τούμπα και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 4-1 της ΑΕΛ. Με ένα εκρηκτικό πρώτο ημίωρο, ο Δικέφαλος του Βορρά «καθάρισε» την αναμέτρηση και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Με ένταση, πίεση και δημιουργία από τα άκρα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε μέσα σε 30 λεπτά να σημειώσει τέσσερα γκολ, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις πέντε συνεχόμενες σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η ομάδα δείχνει σταθερότητα, βάθος στο ρόστερ και συνέπεια στην απόδοση, στοιχεία που ενισχύουν τη δυναμική της!

Ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, μετά από γύρισμα του Μπάμπα, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε από κοντά, όμως ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε σωτήρια με διπλή προσπάθεια. Στο επόμενο λεπτό, ο Ιβανούσετς πήρε την πρωτοβουλία, κινήθηκε από τα αριστερά προς τον άξονα και με ένα τρομερό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τον ΠΑΟΚ.

Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών, ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά, με το διαγώνιο σου του Ντεσπόντοφ να περνάει ελάχιστα έξω.

Στο 12ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Ντεσπόντοφ έδωσε την πάσα στον Κένι, εκείνος έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Κωνσταντέλιας με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αναγνωστόπουλος σταμάτησε το σουτ του Κένι, όμως η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε.

Στο 15ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, καθώς ο Κοβάτσεβιτς τράβηξε τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή. Μετά από έλεγχο του VAR, ο διαιτητής καταλόγισε την παράβαση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος εκτέλεσε ψύχραιμα και έκανε το 3-0 στο 18’, «κλειδώνοντας» από νωρίς τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο 31΄ πέτυχε και τέταρτο τέρμα απέναντι στην ΑΕΛ, με σκόρερ αυτή τη φορά τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του τέρμα με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου. Μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, ο 18χρονος με τρομερό πλασέ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Η ΑΕΛ απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 35΄, με τον Σαγκάλ να κάνει το σουτ και τον Τσιφτσή να μην έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 38΄ ο ΠΑΟΚ έχασε μία ακόμα ευκαιρία, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Μιχαηλίδη, ο οποίος έπιασε το σουτ και η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Στο 53΄ ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά και πέμπτο τέρμα. Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ συνδυάστηκαν, ο Βούλγαρος γύρισε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε και απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αναγνωστόπουλος.

Στο 57΄ ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 5-0, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά ο Μιχαηλίδης έκανε την προβολή, με τον Μπάμπα να κάνει τη δεύτερη προβολή και τη μπάλα να φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αναγνωστόπουλου.

Στο 62΄ οι γηπεδούχοι έχασαν μία ακόμα ευκαιρία, με τον Μιχαηλίδη να επιχειρεί το σουτ-η μπάλα κόντραρε στον Τσάκλα-και τον πορτιέρε της ΑΕΛ να αποκρούει με δυσκολία.

Στο 75΄ η ΑΕΛ βρήκε με έναν απίστευτο τρόπο να μειώσει σε 4-1. Ο Τούπτα από αριστερά με το δεξί εκτέλεσε το κόρνερ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιφτσή που φέρει ευθύνη.

Στο 86΄ ο Τσάλοφ έπιασε το σουτ και η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (71΄ Τέιλορ), Μπιάνκο, Μεϊτέ (60΄ Θυμιάνης), Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας (60΄ Τάισον), Ντεσπόντοφ (60΄ Μπέρδος), Μύθου (71΄ Τσάλοφ).

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (74΄ Γιούσης), Γκαράτε (55΄ Τσάκλα), Δημηνίκος (55΄ Βαρσάμης), Αντράντα (75΄ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (64΄ Φεριγκρά), Αποστολάκης.

Πηγή: metrosport.gr