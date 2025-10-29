Κύπελλο Ελλάδας: Αυτές είναι Λουτσέσκου-Μαλεζά στο ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του ψάχνει ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος την ΑΕΛ Novibet (21:30) για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, σε ένα παιχνίδι δίχως βαθμολογικά περιθώρια για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τόνους «φρεσκαρίσματος» στην βασική 11άδα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας, με τον Ιταλό να επιστρέφει για δεύτερη φορά στην αρχική σύνθεση.

Ο έτερος Ιταλός, Αλεσάντρο Μπιάνκο παίρνει με τη σειρά του θέση βασικού στα χαφ δίπλα στον non stop Μεϊτέ, με τους Λούκα Ιβανούσετς, Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στην μεσοεπιθετική τριάδα και τον Ανέστη Μύθου να κάνει το «ντεμπούτο» του στη βασική ενδεκάδα της ανδρικής ομάδας.

Όσον αφορά την ΑΕΛ Novibet, πήρε ψυχολογία ενόψει της συνέχειας αφού κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο τρίποντο στη σεζόν.

Νίκησε με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Πρέπει να βελτιώσει την ανασταλτική της λειτουργία, αλλά και να γίνει πιο ουσιαστική στην επίθεση.

Δεδομένα θα δώσει ο Μαλεζάς χρόνο και ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές, γνωρίζοντας πως έχει λιγοστές πιθανότητες πρόκρισης.

Από την αποστολή θα απουσιάσουν οι Πέρες, Ατανάσοφ και Ουάρντα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: