Κριστιάνο Ρονάλντο: “Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο για μένα, το τέλος της καριέρας μου θα έρθει σε ένα ή δύο χρόνια”

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε την Τρίτη (11/11) ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας του, καθώς πλησιάζει το τέλος μιας από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σε ερώτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τον τουρισμό στο Ριάντ, σχετικά με το αν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 -που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά- θα είναι το τελευταίο του, ο πεντάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας απάντησε: «Ναι, σίγουρα. Θα είμαι 41 ετών και πιστεύω ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή».

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε επίσης στη… συνταξιοδότησή του, επαναλαμβάνοντας ότι το τέλος πλησιάζει: «Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν λέω “σύντομα”, εννοώ πιθανότατα σε ένα ή δύο χρόνια ακόμη», είπε.

Η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά μπορεί να το πετύχει αν νικήσει την Ιρλανδία την Πέμπτη (13/11).

Τον περασμένο μήνα, ο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ, πετυχαίνοντας δύο γκολ απέναντι στην Ουγγαρία και φτάνοντας τα 41, ξεπέρασε τον πρώην διεθνή της Γουατεμάλας Κάρλος Ρουίς (39 γκολ).

Ο πρώην επιθετικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους είναι επίσης ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων, με 143 γκολ.

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή Piers Morgan Uncensored, ο Ρονάλντο μίλησε πιο ανοιχτά για την επικείμενη αποχώρησή του. «Θα είναι δύσκολο; Ναι. Μάλλον θα κλάψω», παραδέχτηκε, προσθέτοντας: «Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο».

Ο Ρονάλντο εντάχθηκε στην Αλ Νασρ το 2023, μετά τη δεύτερη αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Υπέγραψε αρχικά συμβόλαιο αξίας 200 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πηγή κοντά στον σαουδαραβικό σύλλογο εκείνη την περίοδο, ενώ τον Ιούνιο προχώρησε σε διετή επέκταση.

Τον περασμένο μήνα, το Bloomberg τον ανέδειξε ως τον πρώτο ποδοσφαιριστή-δισεκατομμυριούχο στην ιστορία, ενώ βρέθηκε ξανά στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, για έκτη φορά την τελευταία δεκαετία.

Με εκτιμώμενα έσοδα 280 εκατ. δολαρίων εντός και εκτός γηπέδου, ο Ρονάλντο αναμένεται να κερδίσει πάνω από τα διπλάσια χρήματα από τον Λιονέλ Μέσι μέσα στην επόμενη σεζόν, σύμφωνα με το Forbes. Από τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία, μια σειρά γνωστών ποδοσφαιριστών ακολούθησαν το παράδειγμά του στη Saudi Pro League, ενώ το βασίλειο εξασφάλισε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034.

Υπό την καθοδήγηση του διαδόχου και de facto ηγέτη της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το φιλόδοξο σχέδιο Vision 2030 στοχεύει στο άνοιγμα της κοινωνίας και τη διαφοροποίηση της οικονομίας που βασίζεται στο πετρέλαιο, με τον αθλητισμό να κατέχει κεντρικό ρόλο.

Παρά την εξαιρετική καριέρα του, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν έχει ακόμη καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου.

Έφτασε πιο κοντά το 2006, όταν η Πορτογαλία ηττήθηκε από τη Γαλλία στα ημιτελικά, ενώ το Euro 2016 παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμά του με την εθνική, όταν οι Ίβηρες κατέκτησαν το τρόπαιο νικώντας τη Γαλλία στον τελικό.