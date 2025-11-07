MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Είμαι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ, εγώ δεν είμαι φυσιολογικός, είμαι τέλειος

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισχυρίστηκε ότι είναι πιο όμορφος από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, τονίζοντας ότι έχει όλο το πακέτο!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για εκτός από αυτό. Ο Ρονάλντο δεν έκρυψε τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει, υποστηρίζοντας ότι είναι καλύτερος από τον Μέσι και ομορφότερος από τον Μπέκαμ.

Απαντώντας στο πείραγμα του Μόργκαν, ο Ρονάλντο εξήγησε: «Εξαρτάται. Για μένα η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά το σύνολο. Αν με δεις στην Κοπακαμπάνα, με τα κόκκινα αθλητικά μου, νομίζεις πως δεν θα τραβήξω την προσοχή;».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε ποιος θα προκαλούσε περισσότερο ενδιαφέρον αν περπατούσαν μαζί στον δρόμο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε : «Εγώ, 100%! Ο Μπέκαμ έχει ωραίο πρόσωπο, ναι, αλλά τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Είμαι τέλειος».

«Μου αρέσει ο Μπέκαμ, είναι ευγενικός, μιλάει ωραία. Τον εκτιμώ πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι πιο γνωστός παγκοσμίως και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν ρωτήσεις σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε μικρά νησιά, θα δεις ότι με ξέρουν περισσότερο από εκείνον», δήλωσε.

Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 λεπτά πριν

Βορίζια: “Μόνο ο γάμος μπορεί να σταματήσει τη βεντέτα” – Τι λέει ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές – Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Πόλος έλξης το μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χολαργός: “Είχε βγάλει το κινητό του και τον φωτογράφιζε” λέει ο πατέρας του 10χρονου που προσπάθησε να το παρασύρει ο 69χρονος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της “Ιθάκης”