Κριστιάνο Ρονάλντο: Είμαι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ, εγώ δεν είμαι φυσιολογικός, είμαι τέλειος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισχυρίστηκε ότι είναι πιο όμορφος από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, τονίζοντας ότι έχει όλο το πακέτο!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για εκτός από αυτό. Ο Ρονάλντο δεν έκρυψε τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει, υποστηρίζοντας ότι είναι καλύτερος από τον Μέσι και ομορφότερος από τον Μπέκαμ.

Απαντώντας στο πείραγμα του Μόργκαν, ο Ρονάλντο εξήγησε: «Εξαρτάται. Για μένα η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά το σύνολο. Αν με δεις στην Κοπακαμπάνα, με τα κόκκινα αθλητικά μου, νομίζεις πως δεν θα τραβήξω την προσοχή;».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε ποιος θα προκαλούσε περισσότερο ενδιαφέρον αν περπατούσαν μαζί στον δρόμο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε : «Εγώ, 100%! Ο Μπέκαμ έχει ωραίο πρόσωπο, ναι, αλλά τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Είμαι τέλειος».

«Μου αρέσει ο Μπέκαμ, είναι ευγενικός, μιλάει ωραία. Τον εκτιμώ πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι πιο γνωστός παγκοσμίως και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν ρωτήσεις σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε μικρά νησιά, θα δεις ότι με ξέρουν περισσότερο από εκείνον», δήλωσε.