MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάν Κίβου για Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Ρόμα στην ιταλική Serie A.

Η Ίντερ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A, αλλά το μυαλό του Κριστιάν Κίβου ήταν στο Βουκουρέστι, όπου ο πρώην προπονητής του και θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, δίνει “μάχη” για την υγεία του.

Ο Κίβου τόνισε έτσι τα εξής: «Όλοι προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή».

