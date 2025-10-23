MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κουβεντίδης: “Αναμένουμε το μνημόνιο συνεργασίας για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο της Νέας Τούμπας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ο ΑΣ ΠΑΟΚ συνεδρίασε στα γραφεία του Ερασιτέχνη, καταλήγοντας εν τέλει στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, δήλωσε με ανάρτησή του στα social media, πως η διοίκηση των Θεσσαλονικιών περιμένει το μνημόνιο συνεργασίας, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου εγχειρήματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Μετά την ανακοίνωση του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ στις 22/10/2025 σχετικά με τη Νέα Τουμπα, αναμένουμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας ωστε το όνειρο των φίλων του ΠΑΟΚ να αρχισει να γίνεται πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό”.

Γιώργος Κουβεντίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το Master του Μόντε Κάρλο με ανατροπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 58 λεπτά πριν

Κρήτη: Χελώνα έκανε διπλή επίθεση σε τουρίστρια δαγκώνοντάς την στο πόδι (video)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Γαλάνη για Σαββόπουλο: Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Ο λαός να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Άρης Betsson: Συμφώνησε με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Η Ελλάδα γίνεται εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας – Ρεκόρ εξαγωγών και κέρδος 550 εκατ. ευρώ