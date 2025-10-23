Κουβεντίδης: “Αναμένουμε το μνημόνιο συνεργασίας για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο της Νέας Τούμπας”
Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ο ΑΣ ΠΑΟΚ συνεδρίασε στα γραφεία του Ερασιτέχνη, καταλήγοντας εν τέλει στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, δήλωσε με ανάρτησή του στα social media, πως η διοίκηση των Θεσσαλονικιών περιμένει το μνημόνιο συνεργασίας, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου εγχειρήματος.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Μετά την ανακοίνωση του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ στις 22/10/2025 σχετικά με τη Νέα Τουμπα, αναμένουμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας ωστε το όνειρο των φίλων του ΠΑΟΚ να αρχισει να γίνεται πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό”.
