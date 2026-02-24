Κώστας Αντετοκούνμπο: Το σχόλιο του Γιάννη για να κόψω το μπάσκετ, με πλήγωσε και με άλλαξε

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίζεται για λογαριασμό του Άρη Betsson και σε συνέντευξη που έδωσε στο Euro Insiders by Betsson έκανε αναφορά σε ένα σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που του άλλαξε την οπτική για την καριέρα του.

Η σημασία να αγωνίζεται με τα αδέρφια του στην Εθνική μπάσκετ συγκίνησε τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ μίλησε και για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του Άρη Betsson.

Τα λόγια του Έλληνα σέντερ

«Έπαιζα και δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Και ήρθε στο αυτοκίνητο και μου είπε: «Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και του λέω, «Γιατί το λες αυτό;». Μου είπε, «Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις.

Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ». Και μου είπε επίσης: «Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ». Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου», ανέφερε ο Κώστας σε μία ιστορία που του άλλαξε την καριέρα.

Για την εθνική μπάσκετ: «Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα.

Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».

«Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία, οπότε θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», είπε ο Κώστας για τον Άρη Betsson.