Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ενέργεια, πάμε για το επόμενο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα στοιχεία που έλειπαν από την Εθνική μας ομάδα και στοίχισαν την ήττα από το Μαυροβούνιο στάθηκε στις δηλώσεις του αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο σέντερ της «γαλανόλευκης» έκανε λόγο για έλλειψη ενέργειας και ρυθμού, ενώ υπογράμμισε πως δεν αποτελεί δικαιολογία πως η ομάδα δεν είχε καταφέρει να προπονηθεί όλη μαζί.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αντίδρασης και νίκης ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ενέργεια και χάσαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Η ομάδα δεν είχε προπονηθεί όλη μαζί, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το αν θα βάλουμε τα τρίποντα δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αλλά το αν θα βγάλουμε ενέργεια είναι. Το Μαυροβούνιο είναι μια καλή ομάδα, με μεγάλα κορμιά, περιμέναμε πως θα παίξουν δυνατά, αλλά δεν περιμέναμε πως θα παίξουμε εμείς έτσι. Πάμε για το επόμενο. Να βγάλουμε ενέργεια, να πάρουμε τα αμυντικά ριμπάουντ και τα σουτ θα μπούνε».

Εθνική Μπάσκετ Κώστας Αντετοκούνμπο

