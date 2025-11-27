Κοπεγχάγη: Απειλές θανάτου σε πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και την έγκυο σύζυγο του μετά το ματς με την Καϊράτ

Απειλές θανάτου δέχθηκε ο Ντομινίκ Κοτάρσκι και η οικογένειά του, μέσω των social media, μετά τη νίκη της Κοπεγχάγης επί της Καϊράτ Αλμάτι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Κοπεγχάγη πήρε το πρώτο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση επικρατώντας με 3-2 της Καϊράτ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε προηγηθεί με 3-0. Στο 81′, όμως, ο Κοτάρσκι έκανε μεγάλο λάθος και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-1, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά το 3-2, αγχώνοντας τους γηπεδούχους.

Οι Δανοί πήραν τελικά τη νίκη, κάποιοι οπαδοί τους όμως ήταν έξαλλοι με τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος και στο ματς με την Τότεναμ, όπου επίσης είχε δεχθεί γκολ. Έτσι, μέσω των social media, απείλησαν τη ζωή τόσο του Κοτάρσκι όσο και της συζύγου του, η οποία είναι και έγκυος.

Η αντίδραση της Κοπεγχάγης ήταν άμεση καθώς παρέδωσε στις Αρχές το υλικό για να εντοπιστούν οι δράστες και παράλληλα έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα εξής…

«Μετά τη νίκη της Τετάρτης στο Champions League επί της Καϊράτ Αλμάτι στο, ο τερματοφύλακάς μας, Ντομινίκ Κοτάρσκι, έχει δεχθεί βίαια και μισαλλόδοξα μηνύματα και σχόλια μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τα απευθείας μηνύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απειλές θανάτου προς τον ίδιο τον Ντομινίκ Κοτάρσκι την οικογένειά του, την έγκυο σύζυγό του και το αγέννητο παιδί τους.

Ο Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και νοιαζόμαστε, τόσο ως παίκτη όσο και ως προσωπικότητα. Ο σύλλογος τον στηρίζει 100% και παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον Ντομινίκ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ένας από τους παίκτες μας υφίσταται αυτού του είδους τη λεκτική κακοποίηση. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για την ασφάλειά του εξαιτίας της εργασίας του και γι’ αυτό βρισκόμαστε τώρα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές».