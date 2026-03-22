Κόντης: Στόχος μας είναι και η 5η θέση, όχι μόνο το Κύπελλο

O Χρήστος Κόντης, μετά το διπλό του ΟΦΗ στην έδρα του Άρη, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στο κυνήγι της 5ης θέσης, όσο και τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Δεν ήταν εύκολη νίκη. Είχε δύο πρόσωπα, στο πρώτο ημίχρονο κάναμε ένα παιχνίδι που είχαμε καιρό να κάνουμε. Είμασταν κυριαρχικοί, δημιουργήσαμε και καταφέραμε να προηγηθούμε. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει περισσότερο στον Άρη, σε μια κόντρα βρήκαμε το 0-2 αλλά στο μεγαλύτερο μέρος χρειάστηκε να αμυνθούμε. Το κάναμε καλά και πήραμε στο τέλος το τρίποντο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που μπήκαμε στο 5-8 χωρίς να περιμένουμε τα αποτελέσματα των άλλων».

Για την αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα του ΟΦΗ μετά την έλευσή του: «Εγώ προπονώ, οι παίκτες παίζουν και όλοι μαζί το απολαμβάνουμε. Εμείς ως προπονητές δίνουμε μια κατεύθυνση και μια καθοδήγηση για το πως θέλουμε να παίζουμε βάσει και των χαρακτηριστικών των παικτών. Το πρώτο διάστημα δε μας έβγαινε, αλλάξαμε σχηματισμό, πλέον έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση όμως έχουμε και τα σκαμπανεβάσματά μας, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Το ποδόσφαιρο είναι πρώτα απ’ όλα παιχνίδι, θέλουμε να χαιρόμαστε το παιχνίδι μας και να κάνουμε χαρούμενο και τον κόσμο που μας βλέπει.

Εμείς σε κάποια φάση δεν παίρναμε ισοπαλίες, σε όλα τα ματς είτε κερδίζαμε είτε χάναμε. Το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε για τη νίκη, προσπάθησα να το περάσω στους παίκτες ως νοοτροπία και στα περισσότερα ματς το καταφέραμε, οι παίκτες ήταν εκεί, προσπάθησαν και πήραν τους 3 βαθμούς».

Για το κυνήγι της 5ης θέσης και τον τελικό Κυπέλλου: «Είναι μια δοκιμασία για μας, οι παίκτες προσπαθούν να κερδίσουν πόντους. Στόχος είναι και η 5η θέση, όχι μόνο το Κύπελλο. Θα παλέψουμε παιχνίδι με το παιχνίδι για να μαζέψουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε βαθμολογικά και να προετοιμάσουμε την ομάδα κατάλληλα για τον τελικό».

