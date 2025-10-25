“Κόλλησε” στο μηδέν απέναντι στην Νίκη Βόλου ο Ηρακλής

Ηρακλής και Νίκη Βόλου έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο και μοιράστηκαν από έναν βαθμό, στο ντέρμπι της κορυφής της Superleague 2

Nτέρμπι κορυφής για την έβδομη αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου. Ο γηραιός έψαχνε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια του για επιστροφή στα μεγάλα “σαλόνια” ενώ η ομάδα της Θεσσαλίας μια ηρωική έξοδο από μια δύσκολη έδρα για να μείνει ψηλά.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο με σκληρές μονομαχίες και παιχνίδι υπομονής. Οι δύο ομάδες δεν πήραν ρίσκα, με τον Ηρακλή να ψάχνει με καλή κυκλοφορία της μπάλας το γκολ, όμως το 0-0 παρέμεινε ως το 45ο λεπτό, με τον διαιτητή Φώτιο να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει επανάληψης.

Στο Β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 49ο λεπτό ο Ηρακλής σημείωσε τεράστια χαμένη ευκαιρία για το 1-0.

Φοφανά και Μάναλης δεν κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά και το νέο γέμισμα που έγινε.

Λίγα λεπτά αργότερα, νέα μεγάλη φάση για τον Ηρακλή, με την μπάλα να απομακρύνεται την τελευταία στιγμή πριν περάσει τη γραμμή.

Ο Ηρακλής στα τελευταία λεπτά έκανε συνεχόμενες σέντρες στη μεγάλη περιοχή της Νίκης κυρίως από τα δεξιά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Με το τελικό 0-0 να αφήνει ικανοποιημένη την ομάδα του Γεωργιάδη και τους γηπεδούχους να παίρνουν μόλις έναν βαθμό.

Διαιτητής: Νταούλας Φώτιος (Δυτικής Αττικής)

Βοηθοί: Μάνος Βασίλειος (Λάρισας), Δελικούσης Γεώργιος (Λάρισας)

Τέταρτος: Κεχαγιάς Κωνσταντίνος (Κοζάνης)

Ηρακλής (Σπανός): Νικοπολίδης, Χάμοντ, Βιτλής, Μαχαίρας, Μάναλης, Ουές, Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Γιαννούτσος.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Κιβρακίδης, Ταβάρες, Έππας, Σίλβα, Λώλης, Πέττας, Λουκίνας, Στοϊκοβιτς.

