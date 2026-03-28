Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ, διέλυσε με 100άρα τον Προμηθέα

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Προμηθέα, τον κέρδισε με 100-70 και κοιτάει πλέον τον κρίσιμο πρώτο προημιτελικό για το FIBA Europe Cup κόντρα στη Μούρθια.

Με τη νίκη του αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 13-7, παραμένοντας σταθερά στην 4η θέση, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 7-14 κι έμεινε στην 10η θέση. Στην επόμενη αγωνιστική (24η) ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (4/4, 18:15), ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει ξανά εντός έδρας κόντρα στην Καρδίτσα (4/4, 18:15) ενώ ενδιάμεσα υπάρχει ο εντός έδρας προημιτελικός του FIBA Europe Cup απέναντι στη Μούρθια (1/4, 19:15).

Καμία αντίσταση δεν συνάντησε ο ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα, φτάνοντας άνετα στη νίκη. Έξι παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ τον Μπριν Ταϊρί με 19 πόντους και ακολούθησαν με 13 πόντους οι Τόμας Ντίμσα και Τίμι Άλεν. Από την άλλη πλευρά προσπάθησε ο Ντεβόντε Γκραντ με 16 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Κένταλ Κόουλμαν.

Από νωρίς σε διψήφια διαφορά ο ΠΑΟΚ και ως το +29

Με περισσότερη ενέργεια μπήκε ο ΠΑΟΚ και με τον Περσίδη να είναι αποτελεσματικός από κοντά και μακριά, προηγήθηκε με 15-9. Οι φιλοξενούμενοι ήταν άστοχοι και στην άλλη μεριά του παρκέ οι Ντίμσα και Ταϊρί συνέχισαν να σκοράρουν, κάνοντας το 22-9, ενώ και με τη συνδρομή του Μουρ ο Δικέφαλος έφτασε εύκολα στο 30-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Προμηθέας… ψαχνόταν στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα και με τρία σερί τρίποντα των Ταϊρί (2) και Περσίδη ξέφυγε με 43-18. Η διαφορά άνοιξε ως το +29 (52-23), Χάρις και Γκραντ έδωσαν μια επιθετική ανάσα στην ομάδα τους, όμως η άμυνα δεν… υπήρχε και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Ντίμσα έκλεισε το ημίχρονο στο 60-32.

Χαλαρά ως τη νίκη ο Δικέφαλος

Ο Κόουλμαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση από πλευράς φιλοξενούμενων (64-37), όμως οι γηπεδούχοι έλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι και με τον Άλεν να βγαίνει μπροστά επιθετικά, έγινε το 77-39. Δύο τρίποντα από Σταυρακόπουλο και Τάκερ ήταν αυτά που μείωσαν το σκορ για τον Προμηθέα και το 80-47 της τρίτης περιόδου.

Με ατομικές προσπάθειες και τρίποντα του Γκραντ ο Προμηθέας προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά κι έτσι μείωσε σε 88-60, όμως το παιχνίδι είχε κριθεί προ πολλού. Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν όλους τους παίκτες τους, με τον Ιατρίδη στo φινάλε να βάζει το… κερασάκι στην τούρτα, γράφοντας το τελικό 100-70.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

