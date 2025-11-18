“Καταιγίδα” η Εθνική Ελπίδων: Συνέτριψε με 4-0 τη Βόρεια Ιρλανδία και φουλάρει για την πρόκριση

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων συνέτριψε με 4-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο γήπεδο της Λιβαδειάς, πέτυχε την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον όμιλό της και συνέχισε την προέλασή της με στόχο τα τελικά του U21 Euro 2027.

Σε έναν υγιεινό απογευματινό περίπατο στο γήπεδο της Λιβαδειάς μετέτρεψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη διέλυσε με 4-0 τους Βορειοϊρλανδούς και οδηγεί την κούρσα στον όμιλό της με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πρωταγωνιστές για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν αρκετοί πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους στη μεγάλη νίκη της «γαλανόλευκης». Ο Αλεξίου στο 19′ άνοιξε το σκορ για την Εθνική ομάδα και επτά λεπτά αργότερα, ο Γκούμας με κεφαλιά σημείωσε το 2-0. Η Εθνική ομάδα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της πετυχαίνοντας άλλα δύο τέρματα στο β’ ημίχρονο. Στο 63′ ο Στέφανος Τζίμας με εκτέλεση αλά Πανένκα αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε ο Φίλων και το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σμυρλής στο 81′ με πλασέ εντός περιοχής.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά και δημιούργησε από τα πρώτα λεπτά απειλητικές καταστάσεις μπροστά στα καρέ της Βόρειας Ιρλανδίας. Το γκολ δεν άργησε να έρθει και αυτό συνέβη στο 19′ μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Αλεξίου εκμεταλλεύτηκε τη «ζωντανή» μπάλα στη μικρή περιοχή και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 26’ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Μετά από εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη, ο Σμυρλής πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και σούταρε, ο Μακ Μούλαν απέκρουσε, αλλά ο Γκούμας πήρε το «ριμπάουντ» και με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Η Εθνική ομάδα δεν επαναπαύτηκε παρά το 2-0 και πίεσε και στο β’ ημίχρονο για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ. Οι διεθνείς βρήκαν ξανά δίχτυα στο 63′. Ο Ταξιάρχης Φίλων μετά από ωραία προσωπική ενέργεια κέρδισε πέναλτι, το οποίο το αξιοποίησε με πανέμορφη εκτέλεση… αλά Πανένκα ο Τζίμας.

Το «κερασάκι στην τούρτα» της επικράτησης της Εθνικής έβαλε στο 82′ ο Λάμπρος Σμυρλής, αξιοποιώντας την κάθετη πάσα του Μπρέγκου και πλασάροντας εύστοχα, επισφραγίζοντας μια πειστική εμφάνιση της Εθνικής Ελπίδων.

Πηγή: metrosport.gr