Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο μικρών παιδιών και ζήτησαν να βγάλουνε μπλούζες και σκουφάκια με το σήμα του Άρη

Ένα σοβαρότατο περιστατικό καταγγέλλει ο ΑΣ Άρης. Σύμφωνα με την καταγγελία σήμερα το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρης – ΟΦΘ και ζήτησαν από αθλητές, γονείς και παράγοντες του Άρη να αφαιρέσουν από πάνω τους ότιδήποτε είχε το έμβλημα του Άρη.

Σε ενημέρωση του ΑΣ Άρης τονίζεται:

“Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγιναν. Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους κρανοφόρους να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών”.