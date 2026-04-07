Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία”

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση προς τον Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην ποδοσφαιριστής, Νέρι Καστίγιο, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στάση του Ρουμάνου τεχνικού απέναντί του στο παρελθόν, κατά τη μεταξύ τους συνεργασία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αλλά και του Άρη ανέφερε πως ο 80χρονος Ρουμάνος δεν του είχε επιτρέψει να δει τη μητέρα του όταν εκείνη μπήκε σε κώμα, ενώ ούτε του είχε επιτρέψει να πάει στην κηδεία της.

“Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου”, κατέληξε στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νέρι Καστίγιο

“Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου.

Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα και ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της.

Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου”.

