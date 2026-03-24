Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Αφήστε τον κόσμο να αποδοκιμάζει εμένα, μπορούμε την πέμπτη θέση”

Ομιλία ανασύνταξης πραγματοποίησε ο Θοδωρής Καρυπίδης στους ποδοσφαιριστές του Άρη, τονίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» μπορούν να κατακτήσουν την πέμπτη θέση.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη βρέθηκε στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον ΟΦΗ και προσπάθησε να τονώσει το ηθικό της ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο ίδιος παίρνει πάνω του την πίεση του κόσμου για την φετινή πορεία της ομάδας.

Στην προσπάθεια του να τονώσει το ηθικό των παικτών, τους κάλεσε να παραμείνουν ενωμένοι και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος μέσω των Play In των θέσεων 5-8, σημειώνοντας πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καρυπίδης δήλωσε: «Δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι. Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη και να αποδοκιμάζουν εμένα. Έχετε μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε. Αξίζετε παραπάνω. Δώστε τα όλα στα Play Off. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε την πέμπτη θέση».

