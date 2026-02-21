Καντεβέρε: Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός

Για το πώς μπορεί να αλλάξει την κακή του εικόνα ο Άρης και για το κομβικής βαθμολογικής σημασίας παιχνίδι με την Κηφισιά (22/02, 19.00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μίλησε στην κάμερα της NOVA, ο ποδοσφαιριστής των «κιτρίνων», Τίνο Καντεβέρε.

Για την κακή επιθετική απόδοση της ομάδας του κόντρα στον Βόλο και τα παράπονα που είχε ο προπονητής τους, Μανόλο Χιμένεθ: «Το παιχνίδι με τον Βόλο πρέπει να το ξεχάσουμε πολύ γρήγορα… Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι για όλους μας, διότι είχαμε αποβολή για την ομάδα μας νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγματι, ο προπονητής μας δεν έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοσή μας. Αυτό το συζητήσαμε πολύ μετά τον αγώνα στα αποδυτήρια. Είναι ένα παιχνίδι, που δεν πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας».

Για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα: «Ένας τρόπος είναι να εστιάσουμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι και μετά στο επόμενο και στο καθένα χωριστά ως το τέλος. Και να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα σαν να είναι τελικοί. Να εφαρμόζουμε στον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις. Είχαμε μια μακριά εβδομάδα. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον αγώνα που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή (σ.σ. με την Κηφισιά). Έχουμε προετοιμαστεί καλά, για να κάνουμε όλα όσα πρέπει μέσα στο γήπεδο».

Για το τι συζήτησαν οι παίκτες του Άρη μεταξύ τους μετά τον αγώνα του Βόλου: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός! Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να παίρνουμε νίκες από εδώ και πέρα, ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία».

Για το πώς πρέπει να το προσεγγίσει αγωνιστικά ο Άρης το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξουμε στους αντιπάλους μας ότι θέλουμε τη νίκη περισσότερο από αυτούς. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας από ό,τι στον αγώνα με αντίπαλο τον Βόλο. Σε εκείνο το παιχνίδι είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, κόντρα στην Κηφισιά αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας κι ότι θα νικήσουμε!».