“Καμίνι” το Αλεξάνδρειο: Παρακάμερα πάθους και αποθέωσης από το Άρης-Παναθηναϊκός – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σπουδαίο μπασκετικό βράδυ έζησε ο Άρης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο “καυτό” Αλεξάνδρειο.

Η παρακάμερα του παιχνιδιού κατέγραψε όλα όσα δεν χώρεσαν στο φύλλο- αγώνα: τον παλμό της εξέδρας, τα βλέμματα πριν το τζάμπολ, τις κραυγές μετά από κάθε μεγάλο καλάθι.

Ο κόσμος του Άρη δημιούργησε από νωρίς μια ατμόσφαιρα… “καμίνι”. Κίτρινο παντού, παλμός ασταμάτητος… Κάθε άμυνα χειροκροτήθηκε σαν τρίποντο, κάθε φάση έσπρωχνε τους παίκτες ένα βήμα πιο πέρα από τα όριά τους.

Στο παρκέ, οι παίκτες του Άρη κατέθεσαν ψυχή. Μαχητικότητα, συγκέντρωση και πάθος σε κάθε κατοχή, που στο τέλος επιβραβεύτηκε με έναν θρίαμβο.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η αποθέωση του Ρίτσαρντ Σιαό, οποίος άκουσε το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα:

ΚΑΕ Άρης

