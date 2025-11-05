Καλύτερος παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για τον Οκτώβριο στη Super League, όπως ανακοίνωσε χθες η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στα ματς του περασμένου μήνα κι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον βράβευσε με το βραβείο του MVP του μήνα, με τον 22χρονο άσο του «δικεφάλου» να συγκεντρώνει το 46,37% των ψήφων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων: