Καλύτερος παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για τον Οκτώβριο στη Super League, όπως ανακοίνωσε χθες η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στα ματς του περασμένου μήνα κι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον βράβευσε με το βραβείο του MVP του μήνα, με τον 22χρονο άσο του «δικεφάλου» να συγκεντρώνει το 46,37% των ψήφων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
- Γ. Κωνσταντέλιας 46,37%
- Α. Ελ Κααμπί 29,43%
- Κ. Σφιντέρσκι 12,25%
- Σ. Παλάσιος 6,33%
- Π. Παντελίδης 2,73%
- M. Μπάκου 1,57%
- Λ. Λάμπρου 1,32%
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αλ. Τσίπρας: Η νίκη Μαμντάνι δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική
- Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο στο Μενίδι, έκπληκτοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές – Δείτε βίντεο
- Μικρούτσικος για ένταση Γκλέτσου – Μουτίδου: “Δεν μπορεί να τον αποκαλεί ψεύτη όταν δεν μπορεί να το αποδείξει – Είναι λάθος της”