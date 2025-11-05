MENOY

Καλύτερος παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για τον Οκτώβριο στη Super League, όπως ανακοίνωσε χθες η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στα ματς του περασμένου μήνα κι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον βράβευσε με το βραβείο του MVP του μήνα, με τον 22χρονο άσο του «δικεφάλου» να συγκεντρώνει το 46,37% των ψήφων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

  1. Γ. Κωνσταντέλιας 46,37%
  2. Α. Ελ Κααμπί 29,43%
  3. Κ. Σφιντέρσκι 12,25%
  4. Σ. Παλάσιος 6,33%
  5. Π. Παντελίδης 2,73%
  6. M. Μπάκου 1,57%
  7. Λ. Λάμπρου 1,32%

