ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Σε τελικό στάδιο το deal για την είσοδο Μυστακίδη – Εστάλη το τελευταίο έγγραφο πριν την εξαγορά

Οι διαδικασίες που αφορούν την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, η διοίκηση της ομάδας απέστειλε το τελευταίο απαραίτητο έγγραφο προς την πλευρά του επιχειρηματία.

Με την αποστολή αυτού του εγγράφου ολοκληρώθηκε το τυπικό σκέλος των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβίβαση των μετοχών. Επόμενο βήμα είναι η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ώστε να προχωρήσει η επικύρωση της συμφωνίας.

Μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και η τοποθέτηση της νέας διοίκησης.

Ακολούθως, θα υλοποιηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με στόχο την οικονομική ενίσχυση και τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας της ΚΑΕ στο προσεχές διάστημα. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

