MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Σε τελικό στάδιο το deal για την είσοδο Μυστακίδη – Εστάλη το τελευταίο έγγραφο πριν την εξαγορά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι διαδικασίες που αφορούν την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, η διοίκηση της ομάδας απέστειλε το τελευταίο απαραίτητο έγγραφο προς την πλευρά του επιχειρηματία.

Με την αποστολή αυτού του εγγράφου ολοκληρώθηκε το τυπικό σκέλος των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβίβαση των μετοχών. Επόμενο βήμα είναι η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ώστε να προχωρήσει η επικύρωση της συμφωνίας.

Μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και η τοποθέτηση της νέας διοίκησης.

Ακολούθως, θα υλοποιηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με στόχο την οικονομική ενίσχυση και τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας της ΚΑΕ στο προσεχές διάστημα. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Πηγή: sdna.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα – Αναφορές για τραυματίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: “Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31 λεπτά πριν

Αυτοί είναι οι νέοι προορισμοί της Aegean με απευθείας πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άννα Φόνσου: “Ο ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών είχε έρθει στο Σπίτι του Ηθοποιού”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 42 λεπτά πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Σε τελικό στάδιο το deal για την είσοδο Μυστακίδη – Εστάλη το τελευταίο έγγραφο πριν την εξαγορά