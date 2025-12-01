ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα της νέας εποχής Μυστακίδη

Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή -με την έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη- πλησιάζει.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” θα υποδεχθεί το Σάββατο (06/12, 16:00) τον Κολοσσό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Greek Basket League και το Παλατάκι αναμένεται να είναι και πάλι ο… έκτος παίκτης της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.

Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν ήδη κυκλοφορήσει και αναμένεται να εξαφανιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με ανακοίνωσή της η “ασπρόμαυρη” ΚΑΕ, επεσήμανε τις τιμές αυτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Κολοσσός H Hotels Collection που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena τo Σάββατο (6/12) στις 16:00 για την 9η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

-Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26

-Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (διαρκείας ή απλό εισιτήριο αγώνα).

Οι αναμνηστικές κάρτες διαρκείας ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ μέσο εισόδου στο γήπεδο και δεν έχουν λειτουργική χρήση, αλλά μόνο αναμνηστικό χαρακτήρα.

Οι κάρτες διαρκείας διατίθενται από το PAOK Sports Arena, καθημερινά 10:00-18:00, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου.