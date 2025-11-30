MENOY

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Αρτούρας Γκουντάιτις η πρώτη μεταγραφή της εποχής Μυστακίδη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γκουντάιτις και απομένει η οριστικοποίηση της μεταγραφής. Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα με τη Ρίτας για να ανακοινωθεί ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Ζενίτ.

Ο Γκουντάιτις έχει πολλά παιχνίδια στη Euroleague με κατά μέσο όρο 8.6 πόντους και 4.7 ριμπάουντ και είναι ένα παραδοσιακό σέντερ, που θα δώσει δύναμη στη γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ.

