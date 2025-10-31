ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μέσα οι Ντίμσα και Σλαφτσάκης για το ντέρμπι με τον Άρη

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Άρη για το πρωτάθλημα της GBL.

Ο αγώνας του Σαββάτου (01/11) θα αρχίσει στις 18:15, λιγότερο από 48 ώρες δηλαδή, μετά την επιστροφή του “Δικεφάλου” από τη Γερμανία.

Το σημερινό πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» άρχισε με την απαραίτητη ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική. Στην προπόνηση συμμετείχαν και ο Tomas Dimsa με τον Διαμαντή Σλαφτσάκη, που δεν είχαν ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στη Γερμανία.

O αρχηγός του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας, αναφέρθηκε στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο: «Ακόμη κι αν δεν πήγε το τελευταίο παιχνίδι όπως θα θέλαμε, είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε στη Γερμανία και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που είναι πολύ όμορφο να το ζεις σαν παίκτης. Είναι ένα κλασικό ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ, που πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένας αγώνας γοήτρου.

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει τίποτα από όλα όσα συνηθίζουμε να λέμε για έναν οποιοδήποτε αγώνα. Δεν μετράει ούτε το καλό, ούτε το κακό μομέντουμ. Είναι θέμα μέρας, είναι θέμα θέλησης και τύχης πολλές φορές. Όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα και αυτός που το θέλει παραπάνω, αυτός θα είναι ο νικητής».