ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τον κύριο Μυστακίδη για την αλλαγή σελίδας

THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ενώ αυτό που απομένει για την επίσημη αλλαγή σελίδας είναι διαδικαστικά ζητήματα.

Συνεπώς, η σημερινή (22/10) είναι ιστορική μέρα για το μπασκετικό τμήμα του «Δικεφάλου», το οποίο μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία, με στόχους και φιλοδοξίες για διεκδίκηση τροπαίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».

Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

