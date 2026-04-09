ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της σπουδαίας πρόκρισης στην Ισπανία

Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, οι προπονητές και κατ επέκταση όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται χαρούμενος για την χθεσινή υπερβατική πρόκριση κόντρα στην Μούρθια που διαπρέπει στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου υπερασπίστηκαν εξαιρετικά το +6 του πρώτου αγώνα και έφτασαν ξανά στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν και μέχρι το -11 (80-69 στο 36′) αλλά δεν πανικοβλήθηκαν, πίστεψαν στην πρόκριση και το έκαναν πράξη. Το ριμπάουντ του Κλίφορντ Ομορούγι στην εσκεμμένα άστοχη βολή του Χάουαρντ Σαντ-Ροος απλώς σφράγισε μια τεράστια πρόκριση, με τους πανηγυρισμούς να ξεκινάνε και τους φίλους του «Δικεφάλου» να μετατρέπουν το Παλάσιο Ντεπόρτες σε ένα μικρό Παλατάκι.

Στην παρακάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτυπώνεται όλο το πάθος, η ένταση αλλά και η υπερπροσπάθεια που καταβλήθηκε για αυτήν την πραγματικά σπουδαία πρόκριση.

Δείτε το βίντεο: