ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της μεγάλης νίκης επί του Άρη στο “Nick Gallis Hall” – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώθηκε με νικητή τον Δικέφαλο, ο οποίος επικράτησε με 73-78.

Αφορμής δοθείσης από τη χθεσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέγραψε στιγμιότυπα από την προθέρμανση, τις οδηγίες του πάγκου, τις αντιδράσεις των παικτών κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων, αλλά και τη συγκίνηση μετά το τελικό σφύριγμα.

Η κάμερα της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ μεταφέρει τον θεατή μέσα στην καρδιά του ντέρμπι με αποκορύφωμα τους πανηγυρισμούς του αγωνιστικού τμήματος στα αποδυτήρια, μετά την εξασφάλιση ενός υπερπολύτιμου «διπλού».

Δείτε παρακάτω την παρακάμερα της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη:

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

