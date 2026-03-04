ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Εντυπωσιασμένοι από το “PAOK Sports Arena” Τρινκιέρι και Ραζβάτοβιτς – Δείτε βίντεο

«Πολύ στυλάτο» χαρακτήρισε το “PAOK Sports Arena” μετά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Αντρέα Τρινκιέρι, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι είναι μόνο ασπρόμαυρο, χρώματα που του αρέσουν πολύ, όπως ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και όσα υπογράμμισε για την έδρα του Δικεφάλου ο φημισμένος ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος ταξίδεψε με λίαρ τζετ στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να παραστεί στην εκδήλωση.

