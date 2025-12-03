ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η προσωρινή διοίκηση έως τις 17 Δεκεμβρίου

Σε ανακοίνωση προσωρινής τριμελούς διοίκησης, έως τις 17/12 που θα ανακοινωθεί και επίσημα, προχώρησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ η οποία σήμερα (3/12) πήρε την έγκριση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόεδρος θα είναι ο Νίκος Βεζυρτζής, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Ιωάννης Πετμεζάς και μέλος ο Ευάγγελος Τσακμακάς.

Η ΚΑΕ προχώρησε σε αυτή την ενέργεια με σκοπό της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς

Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς

Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων».