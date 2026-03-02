MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αντικαταστάτης του Ζντοβτς ο Αντρέα Τρινκιέρι – Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην αντικατάσταση του Γιούρι Ζντοβτς και ήρθε άμεσα σε οριστική συμφωνία με τον Ιταλό προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι, όπως αποκάλυψε στο “Metropolis 95.5” ο Κώστας Πετρωτός.

Το deal με τον «ευρωλιγκάτο» προπονητή δείχνει την στόχευση του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, να πάει τον Δικέφαλο στα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο νέος κόουτς των «ασπρόμαυρων» θα έρθει την Τετάρτη (04/03) στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιαστεί επίσημα με συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί.

Πρόκειται για έναν προπονητή επιπέδου Ευρωλίγκα, το οποίο και δείχνει τις προθέσεις του Αριστοτέλη Μυστακίδη για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Λεπτομέρειες για τη συμφωνία θα γίνουν γνωστές μεθαύριο, είναι βέβαιο όμως ότι έρχεται για να βάλει τις βάσεις για μία μεγάλη ομάδα που θα διεκδικήσει διακρίσεις στην Ευρωλίγκα και ως εκ τούτου θα έχει στα χέρια του να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έρχεται στην ομάδα με ένα βαρύ βιογραφικό, γεμάτο επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Ο Ιταλός τεχνικός είχε γίνει αρχικά γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας, ωστόσο, ακολούθησαν συνεργασίες με μεγάλους συλλόγους όπως η Παρτιζάν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ζαλγκίρις Κάουνας.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

