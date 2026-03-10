ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αλλαγή σελίδας και επίσημα – Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκ. ευρώ

Η νέα σελίδα στο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και η νέα εποχή που ανατέλλει, είναι πλέον επίσημη.

Από το πρωί της Τρίτης βρίσκεται σε εξέλιξη η γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επισημοποίηση της ΑΜΚ και η πρόσληψη του Αντρέα Τρνικιέρι στον πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι, είναι τα πρώτα μεγάλα βήματα μιας νέας εποχής που ήρθε στον Δικέφαλο με την έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη, του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διαθέτει πλέον και νέα δικηγόρο και αυτή θα είναι η Ειρήνη Πατσινιακίδου.

Πηγή: metrosport.gr