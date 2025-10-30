MENOY

ΚΑΕ Ηρακλής: Νίκη ψυχολογίας στη Λετονία και… μπουγέλο στα αποδυτήρια – Δείτε το βίντεο

Η πρεμιέρα του Ηρακλή στην ENBL και η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 4 χρόνια, συνοδεύτηκε με νίκη στη Λετονία επί της Ρίγα Ζέλι με 69-78.

Οι «κυανόλευκοι» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη με μπουγέλο στα αποδυτήρια, παίρνοντας νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια.

Παρ’ ότι εμφάνιση της ομάδας έδειξε και πάλι αδυναμίες, ο Ηρακλής κατάφερε να πάρει τη νίκη στη Λετονία κερδίζοντας τη Ρίγα Ζέλι στο πρώτο του παιχνίδι για την European North Basketball League. Οι «κυανόλευκοι» μοιράστηκαν highlights από τη χθεσινή (29/10) αναμέτρηση, όπως και τους πανηγυρισμούς με το… μπουγέλο στα αποδυτήρια, ενδεικτικό του κλίματος και της ψυχολογίας που χρειάζεται η ομάδα για τη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο

Υπενθυμίζεται πως ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (02/11) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της GBL και ακολουθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την ENBL την Τετάρτη (05/11) στο Ιβανώφειο, κόντρα στους Νιουκάστλ Ιγκλς.

ΚΑΕ Ηρακλής

