ΚΑΕ Ηρακλής: Λαμπρή ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μετά τον ΓΣ και την ΠΑΕ, σειρά πήρε η ΚΑΕ Ηρακλής, για να ευχηθεί στον σύλλογο για τα 117α γενέθλια.
Ο μπασκετικός Ηρακλής ανέφερε πως γράφτηκε λαμπρή ιστορία και συνεχίζει να γράφεται.
Αναλυτικά τι αναφέρει το post:
“117 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας, αφοσίωσης και διαφορετικότητας! Χρόνια Πολλά Ηρακλή μας! Χρόνια πολλά και σε όλους τους Ηρακλειδείς! Λαμπρή ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται! 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ!”.
117 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας, αφοσίωσης και διαφορετικότητας! Χρόνια Πολλά Ηρακλή μας! Χρόνια πολλά και σε όλους τους Ηρακλειδείς!
Λαμπρή ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται!
1000 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ! 💙#iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/BF6qJEriZJ— IRAKLIS BC (@IraklisBc) November 29, 2025