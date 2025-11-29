MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ηρακλής: Λαμπρή ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά τον ΓΣ και την ΠΑΕ, σειρά πήρε η ΚΑΕ Ηρακλής, για να ευχηθεί στον σύλλογο για τα 117α γενέθλια.

Ο μπασκετικός Ηρακλής ανέφερε πως γράφτηκε λαμπρή ιστορία και συνεχίζει να γράφεται.

Αναλυτικά τι αναφέρει το post:

“117 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας, αφοσίωσης και διαφορετικότητας! Χρόνια Πολλά Ηρακλή μας! Χρόνια πολλά και σε όλους τους Ηρακλειδείς! Λαμπρή ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται! 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ!”.

ΚΑΕ Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σαμοντούροφ: Αυξήθηκε το πείσμα των αντιπάλων να μας κερδίσουν μετά το μετάλλιο

ΔΙΕΘΝΗ 51 λεπτά πριν

Το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής ισπανικού χοιρινού έχει μπλοκαριστεί μετά την ανίχνευση πανώλης των χοίρων

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 29η Νοεμβρίου

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση της ηθοποιού – “Με τον σύζυγό μου είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας σήμερα λόγω αγώνα